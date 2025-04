Catania-Avellino 1-2 Toscano | Meritavamo di più loro hanno vinto con due tiri Non mi va giù il risultato

Catania cade in casa contro l'Avellino e interrompe la propria striscia positiva. Protagonista assoluto Patierno, autore di una doppietta decisiva che consente ai lupi di tornare in vetta alla classifica. Gara intensa al Massimino, ma i biancoverdi si sono dimostrati più cinici e determinati. Avellinotoday.it - Catania-Avellino 1-2, Toscano: "Meritavamo di più, loro hanno vinto con due tiri. Non mi va giù il risultato" Leggi su Avellinotoday.it Ilcade in casa contro l'e interrompe la propria striscia positiva. Protagonista assoluto Patierno, autore di una doppietta decisiva che consente ai lupi di tornare in vetta alla classifica. Gara intensa al Massimino, ma i biancoverdi si sono dimostrati più cinici e determinati.

Catania-Avellino 1-2: tabellino e voti dei lupi, Patierno dominante

Super Patierno e l'Avellino ribalta il Catania (1-2): lupi a +2 sul Cerignola

Il Catania stecca ancora in casa, passa l'Avellino: 1-2 degli irpini al Massimino - Si arresta la striscia positiva dei rossazzurri, dopo otto risultati utili consecutivi la corsa degli uomini di Toscano si ferma in casa, dove non si riesce ancora a ritrovare l'appuntamento con la vi ...