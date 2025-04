Spazionapoli.it - Addio Osimhen, il Napoli ha definito tutto: che strategia di Manna

per l’di: ilha fissato un piano ben preciso riguardo all’operazione che riguaderà la sua cessione.Quello relativo a Victorè stato un vero e proprio tormentone nella scorsa estate. La vicenda riguardante la cessione del nigeriano, da tempo concordata fra società e calciatore, si è trascinata sino alla fine del mercato e l’unica soluzione è stata la cessione in presito al Galatsaray. L’estate prossima si riproporrà però nuovamente il “problema” e ildovrà farsi trovare decisamente più pronto., il piano delper cederloHa rivelato ladelal riguardo l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale Youtube. Il giornalista ha svelato come si muoverà il club fin da subito:“lascerà il Galatasaray e tornerà aldal prestito nella prossima stagione.