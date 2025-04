.com - Eccellenza / Il K Sport Montecchio Gallo batte la Maceratese e prenota la serie D

Formazione di Peppe Magi in doppio vantaggio poi la ‘rata’ in dieci pareggia. Sul finale la zampata di Torelli fa esultare lo ‘Spadoni’VALLESINA, 6 aprile 2025 – Vince il Ke a 90? minuti dalla fine della stagione laD diventa un obittivo concreto. FABRIANO CERRETO – SANGIUSTESE 0-1leggi nostro servizio/ Fabriano Cerreto, ko indolore contro la Sangiustese 0-1K3-2K-: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Gurini, Torelli, Fiorani (39? st Camara), Magnanelli (49? st Sakaj), Micchi (18? st Peroni). A disp. Jashari, Tamburini, Di Pollina, Nastase, Guglielmo, Perri. All. Magi: Bazzucchi, Ciattaglia, Vanzan, Mastrippolito, Nicolosi, Bongelli, Marras (34? st Oses) Gomez (21? st Cirulli), Cognigni, Ruani (26? st Bracciatelli), Vrioni (8? st Grillo) A disp.