Basket B nazionale La Ristopro batte Caserta 84-66 e si qualifica al play-in

play-in in tasca. Lunedì 14 aprile trasferta sul campo della Gema MontecatiniCERRETO D’ESI,6 aprile 2025 – La Ristopro vince e convince nello scontro diretto con Caserta, ufficializzando la qualificazione al play-in.La squadra di Andrea Niccolai, nonostante l’assenza di Hadzic, a cui si aggiunge quella di Scandiuzzi, riprende a correre dopo lo stop contro gli Herons Montecatini e prende due punti decisivi per garantirsi gli spareggi che valgono i playoff.La Ristopro tiene in pugno il match per quasi la sua totalità contro una Caserta priva di Laganà e di Azzaro e molto tenera dal punto di vista difensivo. Fabriano va sotto solo sul 9-12 iniziale, con D’Argenzio brillante, poi si mette al comando con l’ingresso positivo di Carta e le triple di Scanzi e Dri (24-22 al 10’). .com - Basket B nazionale / La Ristopro batte Caserta 84-66 e si qualifica al play-in Leggi su .com La squadra di Niccolai centra la sesta vittoria nelle ultime sette, resta a +4 su Sant’Antimo e mette il-in in tasca. Lunedì 14 aprile trasferta sul campo della Gema MontecatiniCERRETO D’ESI,6 aprile 2025 – Lavince e convince nello scontro diretto con, ufficializzando lazione al-in.La squadra di Andrea Niccolai, nonostante l’assenza di Hadzic, a cui si aggiunge quella di Scandiuzzi, riprende a correre dopo lo stop contro gli Herons Montecatini e prende due punti decisivi per garantirsi gli spareggi che valgono ioff.Latiene in pugno il match per quasi la sua totalità contro unapriva di Laganà e di Azzaro e molto tenera dal punto di vista difensivo. Fabriano va sotto solo sul 9-12 iniziale, con D’Argenzio brillante, poi si mette al comando con l’ingresso positivo di Carta e le triple di Scanzi e Dri (24-22 al 10’).

