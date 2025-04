Come finisce il film Last Straw? La sanguinaria rivicncita di Nancy

Nel finale di Last Straw (2023), la giovane cameriera Nancy Osborn riesce a sopravvivere a una notte di terrore nel diner di famiglia. Dopo essere stata attaccata da un gruppo di assalitori mascherati, scopre che tra loro ci sono colleghi Come Jake, il cuoco che aveva licenziato, e Bobby, un collega innamorato di lei. Nancy utilizza l'astuzia per proteggersi, indossando pezzi di carne cruda per attutire le coltellate di Jake. Dopo aver finto la propria morte, segue Jake fino a casa sua e lo pugnala mortalmente, vendicandosi per gli orrori subiti.La giornata di Nancy inizia con la scoperta di essere incinta, una notizia che la turba profondamente. Al lavoro nel diner del padre, affronta una serie di sfide: il malfunzionamento dell'auto, il confronto con adolescenti molesti e tensioni con i colleghi, in particolare con Jake, che viene licenziato dopo un alterco.

