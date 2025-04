Nico Gonzalez in campo in Roma Juve nel giorno del suo compleanno il messaggio del club | Continuerà a dare il massimo

Primo compleanno in bianconero per Nico Gonzalez – attaccante argentino arrivato alla Juventus nell'estate 2024 e uno dei tanti volti nuovi di questa stagione. Per il giocatore che oggi compie 27 anni, l'esordio con la nostra maglia è arrivato proprio nella sfida contro la Roma; prossima avversaria che la Juventus affronterà oggi, in trasferta allo stadio Olimpico della capitale. Nico ha realizzato il suo primo gol in carriera in bianconero nel match di Champions League contro il PSV (che è stata anche la prima gara in assoluto a cui ha preso parte nella competizione), aggiungendo poi nel corso della stagione altre due reti e quattro assist in 27 presenze totali arrivate tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League.

