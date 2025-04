L' OraSì Ravenna parte meglio ma deve arrendersi alla Malvin PSA Sant' Antimo

Ravenna in grado di raggiungere anche il vantaggio in doppia cifra, Sant'Antimo mette a segno il parziale decisivo a cavallo tra terzo e quarto periodo, riuscendo a vincere l'incontro col punteggio di 64-73.La partitaPartita che si. Ravennatoday.it - L'OraSì Ravenna parte meglio ma deve arrendersi alla Malvin PSA Sant'Antimo Leggi su Ravennatoday.it Dopo un primo tempo condotto per larghi tratti da unain grado di raggiungere anche il vantaggio in doppia cifra,mette a segno il parziale decisivo a cavallo tra terzo e quarto periodo, riuscendo a vincere l'incontro col punteggio di 64-73.La partitaPartita che si.

Basket Serie B: il derby romagnolo va a Imola, Orasì Ravenna sconfitta da Sant’Antimo - Il derby tutto romagnolo del girone A di Serie B di pallacanestro se lo aggiudica l’Andrea Costa Imola battendo, in casa, per 79-66 i Blaks Faenza. (corriereromagna.it)

OraSì affronta Malvin Sant'Antimo: sfida cruciale per il play in - L'OraSì ospita la Malvin Sant'Antimo in uno scontro diretto cruciale per il play in. Coach Gabrielli punta sulla difesa e sul ritmo. (ilrestodelcarlino.it)

Serie B - L'OraSì Ravenna torna alla vittoria nel PalaPiccolo di Caserta - Grazie ad un'ultima frazione da trenta punti segnati Ravenna riesce ad espugnare il campo di Caserta, riuscendo ad avere la meglio solo negli ultimi minuti di una partita molto ... (pianetabasket.com)