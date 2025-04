Gol Shomurodov la mossa di Ranieri pareggia Roma Juve | il grande intervento di Di Gregorio non basta – VIDEO

JuventusNews24Gol Shomurodov, la mossa di Ranieri pareggia Roma Juve: il VIDEO della rete che rimette in parità il big matchShomurodov, subentrato a inizio del secondo tempo, ha pareggiato Roma Juve a pochi secondi dal suo ingresso in campo. Premiata la mossa di Ranieri dopo la grande parata di Di Gregorio che aveva detto di no ma su cui non è potuto intervenire.?? GOAL: Shomurodov?? Roma 1-1 Juventuspic.twitter.com/I8VZImtx5O— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 6, 2025L'attaccante da posizione ravvicinata non ha avuto problemi a segnare. Tutto da rifare per la Juve che ha giocato un ottimo primo tempo.

