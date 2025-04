Basket Serie A | Brescia risponde a Trapani Altra sconfitta per l’Olimpia Milano

Leggi su Sportface.it

Ricca domenica per la venticinquesima giornata dellaA 2024/2025 di, con cinque match andati in scena per disegnare ulteriormente una classifica che si appresta a vivere le ultime cinque giornate della stagione regolare. Piatto forte era sicuramente la sfida del Pala Leonessa, dove la Germaniha agganciatoal primo posto grazie alla vittoria per 97-89 sull’Umana Reyer Venezia.Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di coach Beppe Poeta, che fermano così la striscia di sei vittorie consecutive con cui i lagunari guidati da Neven Spahija si sono comunque riportati in lotta per un posto nei prossimi playoff. Decisivo il break nell’ultimo quarto, contrascinata da Rivers (19 punti a fine partita) e Ndour, autore di 16 punti. Doppia cifra anche per Ivanovic con 15 punti, per Dowe a quota 14 e per Bilan che ne mette a segno 13.