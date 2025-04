Roma-Juventus 1-1 LIVE | Shomurodov pareggia i conti

Roma passa dal match contro la Juventus delle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l’energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 per continuare la propria rimonta. Segui la Diretta LIVE del match insieme a noi su SololaRoma.it.5 minuti fa6 Aprile 2025 21:57 21:57El Shaarawy dalla distanzaCombinazione tra Dovbyk ed El Shaarawy, con il Faraone che mastica la conclusione. Facile preda per Di Gregorio.9 minuti fa6 Aprile 2025 21:54 21:54Shomurodov pareggia i conti50?-Spizzata di Ndicka da calcio d’angolo, si avventa Shomurodov che non sbagliaù. Sololaroma.it - Roma-Juventus 1-1 LIVE: Shomurodov pareggia i conti Leggi su Sololaroma.it La corsa per la Champions League dellapassa dal match contro ladelle ore 20.45, con uno Stadio Olimpico pronto a spingere i giallorossi verso una vittoria che permetterebbe di agganciare i bianconeri in classifica. La formazione di Claudio Ranieri dovrà provare a sfruttare l’energia e la fiducia derivante dai risultati ottenuti da inizio 2025 pernuare la propria rimonta. Segui la Direttadel match insieme a noi su Solola.it.5 minuti fa6 Aprile 2025 21:57 21:57El Shaarawy dalla distanzaCombinazione tra Dovbyk ed El Shaarawy, con il Faraone che mastica la conclusione. Facile preda per Di Gregorio.9 minuti fa6 Aprile 2025 21:54 21:5450?-Spizzata di Ndicka da calcio d’angolo, si avventache non sbagliaù.

LIVE Roma-Juve 1-1: Shomurodov pareggia subito! Si riapre la partita all'Olimpico. Roma-Juventus 1-1, il risultato LIVE. LIVE Roma-Juventus 1-1 Serie A 2024/2025: Roma pareggia con Shomurodov. Serie A: Roma-Juventus 1-1 - DIRETTA e FOTO. LIVE TJ - ROMA-JUVENTUS 0-1 - Signora aggressiva, la sta decidendo il Loca. (LIVE!) ROMA-JUVENTUS: 1-1 (40' Locatelli, 49' Shomurodov). Eldor entra e rimette in parità il match!. Ne parlano su altre fonti

Il tabellino di Roma-Juventus - ROMA JUVENTUS TABELLINO – Il tabellino di Lecce-Roma, match valido per la trentesima giornata di campionato. Calcio ... (msn.com)

Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: out Koopmeiners - La Juventus, nella sfida con la Roma, si gioca molto della corsa Champions. Di seguito le formazioni ufficiali. L'articolo Roma-Juventus, le formazioni ufficiali: out Koopmeiners proviene da JuveNews. (msn.com)

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Juventus: c’è Vlahovic dal 1' - Le scelte di Claudio Ranieri e Igor Tudor per la gara che questa sera all'Olimpico mette in palio punti per la corsa Champions Fantacalcio ... (fcinter1908.it)