L’Inter osserva due giovani di suo interesse Lecce-Venezia la vetrina!

ha messo nel suo mirino due calciatori di prospettiva che hanno disputato il match tra, terminato con il punteggio di 1-1.IL PUNTO –, non è un mistero, intende rinre la sua rosa nella finestra estiva di mercato. Nello specifico, i settori del campo nei quali i nerazzurri vogliono intervenire riguardano soprattutto la difesa e l’attacco, con vari calciatori inseriti sul proprio taccuino. Tra di essi, ne emergono due della Serie A: Jay Idzes e Nikola Krstovic. Del primo Inter-News ha ricostruito la situazione di mercato nelle ultime settimane, recependo dal suo agente informazioni interessanti in vista del futuro: Inter, Atalanta e non solo si sono effettivamente mosse sulle sue tracce nell’ottica di un potenziale investimento estivo. Per quanto riguarda il secondo, il discorso è più complicato.