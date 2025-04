La curva della Roma ricorda Suor Paola tifosissima della Lazio | uno striscione bellissimo

curva giallorossa durante la partita con la Juventus: "Un ricordo a chi a dedicato la propria vita ad aiutare bambini, malati e detenuti. RIP Suor Paola". Leggi su Fanpage.it Molto toccante l'omaggio dedicato alla religiosa dallagiallorossa durante la partita con la Juventus: "Un ricordo a chi a dedicato la propria vita ad aiutare bambini, malati e detenuti. RIP".

La curva della Roma ricorda Suor Paola, tifosissima della Lazio: uno striscione bellissimo. Roma, la Curva Sud ricorda Suor Paola: "Una vita ad aiutare bimbi, malati e detenuti". Suor Paola, il ricordo della curva della Roma è bellissimo: il testo dello striscione. La Curva Sud ricorda Suor Paola: lo striscione - FOTO. Bel gesto dei tifosi della Roma per Suor Paola. Suor Paola, desiderio avverato: prima del funerale, l'ultimo saluto sotto la Curva Nord. Ne parlano su altre fonti

La curva della Roma ricorda Suor Paola, tifosissima della Lazio: uno striscione bellissimo - Molto toccante l'omaggio dedicato alla religiosa dalla Curva giallorossa durante la partita con la Juventus: "Un ricordo a chi a dedicato la propria ... (fanpage.it)

Roma, la Curva Sud ricorda Suor Paola: lo striscione esposto all'Olimpico - FOTO - La Lazio torna a vincere al Gewiss Stadium battendo l'Atalanta per 1-0 grazie alla rete di Isaksen. Una vittoria importante e il pensiero che subito vola al ricordo di Suor Paola, scomparsa il ... (lalaziosiamonoi.it)

La Curva Sud ricorda Suor Paola: lo striscione - FOTO - In occasione di Roma -Juventus, gara valevole per la 31° giornata di campionato, la Curva Sud ha esposto uno striscione in ricordo di Suor Paola, tifosissima della Lazio, venuta a mancare lo scorso 1° ... (laziopress.it)