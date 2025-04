.com - Serie C Femminile / La Jesina Aurora cade nel finale: il Venezia 1985 vince 1-0

Le leoncelle, dopo una gara equilibrata, subiscono la rete decisiva della veneta Gallinaro al 90°: cronaca e tabellino della gara, 6 APRILE 2025- Beffaper la, che nella gara del Nereo Rocco di Marcon (provincia di), valida per la venticinquesima giornata del girone B diC,all’ultimo minuto contro il.Una gara equilibrata quella tra le venete e le marchigiane, che nel primo tempo vanno vicine al vantaggio in più di un’occasione ma non riescono a concretizzare. Un grande rimpianto per le leoncelle, che nella ripresa subiscono l’offensiva delle padroni di casa. Nonostante una buona tenuta difensiva, il gol che decide la gara in favore delle bianco-oro arriva all’ultimo minuto, con Gallinaro che arriva prima di tutte sul pallone e al 90° regala i tre punti allene.