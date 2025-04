Anteprima24.it - VIDEO/ Ranucci presenta ‘La Scelta’: “Abbiamo bisogno di giornalisti coraggiosi”

Tempo di lettura: 2 minutiUn vero e proprio bagno di folla ha accolto il conduttore di Report e vice-direttore di Rai 3, Sigfrido, allazione del suo libro ‘La. Per la prima volta un giornalista coraggioso e indipendente, da anni in prima linea per la difesa della liberta? dell’informazione, racconta sé stesso e il suo lavoro.ha raccontato il cammino che lo ha condotto sin qui, scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui ha svelato aneddoti e retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo.