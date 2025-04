Catania-Avellino 1-2 Biancolino | Bellissimo uscire da qui con i tre punti Ora tre gare difficili per l' obiettivo

Raffaele Biancolino, tecnico dei biancoverdi, ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Prima Tivvù: "I miei ragazzi stanno rispondendo sempre presente, fin dal primo giorno.

