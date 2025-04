Stramaccioni ammette | Inter rammaricata ecco cosa hanno fatto Bastoni e Lautaro a fine gara

Stramaccioni commenta la partita tra Parma e Inter, costata due punti persi ai nerazzurri in classifica

Stramaccioni si è espresso ai microfoni di Dazn tornando sul pareggio tra Parma e Inter, le dichiarazioni dell'opinionista ed ex tecnico

LE PAROLE – «Il rammarico dei tifosi dell'Inter e dei giocatori c'è, il Parma ha avuto un approccio di ripresa molto positivo, grazie ai cambi e al coraggio. Se sono l'Inter, non posso farmi rimontare così facilmente, poi il Parma poteva anche vincerla con Pellegrino al 92?, l'Inter non ha avuto grandi occasioni invece. L'anno scorso, l'Inter queste partite le aveva chiuse anche con cinismo, la sensazione di rammarico c'è, anche Bastoni aveva le mani nei capelli, Lautaro ha tirato un pugno al seggiolino»

L'EX – «Chivu? Io l'ho allenato e vi dico che è uno di quei giocatori che gli allenatori definiscono allenatori in campo.

