Cadavere di una donna trovato sul greto del fiume Serio nella bergamasca.

AGI - Questa mattina, poco dopo le 10, il corpo di unaè statoneldelad Alzano, in provincia di Bergamo. Da quanto emerso si tratterebbe di una giovane tra i 30 e i 35 anni. Ignote, al momento, le generalità dellae la dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La zona del ritrovamento non e' lontana da un'area verde, nelle vicinanze di una pista ciclabile. Sul corpo delladopo il primo sopralluogo dei carabinieri del nucleo investigativo, del medico legale e del pm di turno della procura di Bergamo non sono stati evidenziati segni riconducibili a una morte violenta. L'autopsia e' stata fissata per il 9 aprile all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare lache non aveva con sè i documenti.