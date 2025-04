Atalanta-Lazio 0-1 gol di Isaksen decide il match

Lazio vince 1-0 sul campo dell'Atalanta nel match della 31esima giornata e torna in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. I nerazzurri passano a Bergamo grazie al gol di Isaksen, a segno al 54'. La vittoria consente ai capitolini di salire a 55 punti, a sole 3 lunghezze dai bergamaschi. .L'articolo Atalanta-Lazio 0-1, gol di Isaksen decide il match proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) – Lavince 1-0 sul campo dell'neldella 31esima giornata e torna in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. I nerazzurri passano a Bergamo grazie al gol di, a segno al 54'. La vittoria consente ai capitolini di salire a 55 punti, a sole 3 lunghezze dai bergamaschi. .L'articolo0-1, gol diilproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Calcio Live Tracker: in campo Atalanta-Lazio (0-1), pari a Empoli e Torino, stasera Roma-Juventus. Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen entra e segna, Nuno Tavares esce per infortunio. Atalanta-Lazio 0-1, gol e highlights: decide Isaksen. Atalanta-Lazio 0-1, pagelle: Hien sbaglia ancora. Mandas c'è, Isaksen decisivo. De Ketelaere entra ma non punge. Atalanta-Lazio 0-1, pagelle e tabellino: Isaksen condanna Gasperini, terza sconfitta di fila. Serie A, Atalanta-Lazio 0-1: la decide Isaksen - LaPresse. Ne parlano su altre fonti

Serie A: Atalanta-Lazio 0-1 - Un gol del subentrato Isaksen all'inizio della ripresa condanna l'Atalanta alla terza sconfitta consecutiva, rilanciando al contempo le ambizioni di qualificazione Champions di una Lazio che in vista ... (ansa.it)

Serie A, Atalanta-Lazio 0-1: Isaksen riporta i biancocelesti sul treno per la Champions - La rete del danese a inizio ripresa vale tre punti d'oro per la formazione di Baroni. Terza sconfitta di fila per la Dea ... (msn.com)

Atalanta-Lazio 0-1, gol di Isaksen decide il match - (Adnkronos) - La Lazio vince 1-0 sul campo dell'Atalanta nel match della 31esima giornata e torna in piena corsa per la qualificazione alla Champions League. I nerazzurri passano a Bergamo grazie al g ... (msn.com)