Berrettini se ne infischia | volta pagina scelta fatta

Berrettini ha sorpreso tutti prendendo una decisione abbastanza controversa: lo ha fatto per questo motivo, tutta la verità.Il nome di Matteo Berrettini è di nuovo, da qualche settimana a questa parte, sulla bocca di tutti. E non ci eravamo più abituati, per la verità, considerando che il martello romano, per via dei continui stop&go, era ormai praticamente fuori dai radar. Qualcuno sapeva bene, però, che come giocatore era tutt'altro che finito. Che le possibilità che tornasse in sella erano alte, altissime.Berrettini se ne infischia: volta pagina, scelta fatta (LaPresse) – Ilveggente.itAveva ragione chi ipotizzava, dunque, che presto sarebbe ricomparso. Che avrebbe ricominciato a giocare come giocava una volta. I primi segnali incoraggianti si erano visti sul finire dello scorso anno, in Coppa Davis, ma è sui tornei che si sono disputati sin qui sul cemento che ha dato il meglio di sé, Lo abbiamo visto rifiorire giorno dopo giorno, fino a tornare quasi, o comunque giù di lì, quello che era un tempo.

