Notizieaudaci.it - Cobolli e Darderi, l’Italatennis fa festa sulla terra rossa: trionfi a Bucarest e Marrakech

Leggi su Notizieaudaci.it

Giornata da incorniciare: doppia vittoria italiana nel circuito Atp Un’altra giornata da ricordare per il tennis italiano che mette a segno una doppietta nel circuito Atp. Flavioe Lucianovincono rispettivamente i tornei 250 di. Aspettando il rientro di Jannik Sinner (il count down per gli Internazionali di Roma è già partito), l’Italtennis fagrazie ai suoi altri talenti. Unica nota dolente di una domenica super, l’uscita di Matteo Arnaldi al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo.supera Baez e vince il suo primo torneo Atp Ad aprire le danze èche in Romania si impone con un doppio 6-4 sul quotato Sebastian Baez, n. 36 e primo favorito del torneo, e si porta a casa il suo primo trofeo da professionista Atp. Lo scorso anno sul cemento di Washington aveva perso la sua prima finale da professionista, ma dalla prossima settimana grazie al successodisarà il nuovo numero 35 della classifica mondiale.