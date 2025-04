Oasport.it - Hockey pista: Trissino a valanga contro il Novara in Serie A1. Vincono tutte le big

Leggi su Oasport.it

nella prima partita da coach di Joao Pinto inA1 2024-2025 disu. La compagine veneta ha infatti regolato per ben 13-4 ilnel posticipo valido per la penultima giornata di regular season, fortificando così il primato in classifica con sei punti di vantaggio rispetto alla prima inseguitrice, Forte dei Marmi.Un match semplicemente senza storie quello condotto dalla capolista, capace di chiudere la prima frazione con il parziale di 7-2 per poi dilagare ancora di più nella ripresa, relegando i piemontesi ancora in fondo alla classifica, in particolare al penultimo posto. Non ha sbagliato neanche la già citata Forte dei Marmi che, ieri, ha espugnato il campo di Grosseto per 3-5. Benissimo anche la terza forza Bassano, in grado di passare per 0-4 in casa del Sandrigo.