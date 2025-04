Basket Unieuro cade a Rieti per 79-68

cade al PalaSojourner di Rieti per 79-68 e lascia così per strada punti pesanti in chiave classifica, con la Real Sebastiani che aggancia il quarto posto insieme a Cividale e Verona. L’Unieuro paga a carissimo prezzo una prima parte di gara senza capo né coda sui due fronti di gioco, mentre gli avversari prendevano il largo con una grande precisione al tiro. Subito partenza shock per gli ospiti. Il primo canestro dal campo arriva dopo 6’40” con Rieti che è già volata sul +15 (17-2). L’ingresso di Pollone prova a dare la scossa (19-9), ma un break casalingo di 11-0 vale il +21 (30-9) dopo 3’ nel secondo quarto. I sabini raggiungono poi addirittura il +26 (41-15), con una Forlì a dir poco passiva e remissiva che raccoglie qualcosa dal solo Harper (10 punti alla pausa lunga). Sport.quotidiano.net - Basket Unieuro cade a Rieti per 79-68 Leggi su Sport.quotidiano.net Forlì, 6 aprile 2025 - Forlìal PalaSojourner diper 79-68 e lascia così per strada punti pesanti in chiave classifica, con la Real Sebastiani che aggancia il quarto posto insieme a Cividale e Verona. L’paga a carissimo prezzo una prima parte di gara senza capo né coda sui due fronti di gioco, mentre gli avversari prendevano il largo con una grande precisione al tiro. Subito partenza shock per gli ospiti. Il primo canestro dal campo arriva dopo 6’40” conche è già volata sul +15 (17-2). L’ingresso di Pollone prova a dare la scossa (19-9), ma un break casalingo di 11-0 vale il +21 (30-9) dopo 3’ nel secondo quarto. I sabini raggiungono poi addirittura il +26 (41-15), con una Forlì a dir poco passiva e remissiva che raccoglie qualcosa dal solo Harper (10 punti alla pausa lunga).

L'Unieuro cade al PalaSojurner, la Sebastiani Rieti vince una sfida decisiva. L'Unieuro cade al PalaSojurner, la Sebastiani Rieti vince una sfida decisiva. Basket Unieuro cade a Rieti per 79-68. Unieuro cade a Rieti in una gara dai due volti. Unieuro lotta ma cade a Bologna dopo un overtime contro la Fortitudo. Basket: per le giovanili della Unieuro Forlì sfiorato l’en plein, cade solo l’under 17. Ne parlano su altre fonti

L'Unieuro cade al PalaSojurner, la Sebastiani Rieti vince una sfida decisiva - La squadra di Antimo Martino sbaglia la partita che non doveva sbagliare: perde e viene scavalcata negli scontri diretti ... (forlitoday.it)

Basket, sale l'attesa verso Unieuro-Fortitudo: tutte le informazioni su biglietti e viabilità - Pallacanestro Forlì 2.015 comunica in una nota che la prevendita per l'attesissimo derby Unieuro Forlì-Fortitudo Bologna, in programma domenica 13 aprile alle ore 20 all'Unieuro Arena, sarà aperta a p ... (forlitoday.it)

Trasferta deludente per l’Unieuro Forlì: a Rieti vince la Real Sebastiani 79-68 - L’Unieuro Forlì esce sconfitto dalla trasferta di Rieti. Al PalaSojourner vince la Real Sebastiani Rieti con il punteggio finale di 79-68. Ai ... (corriereromagna.it)