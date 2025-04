Bologna dal lunedì al venerdì | gli eventi da non perdere questa settimana

settimana inizia e l'agenda si riempie già di appuntamenti imperdibili dal lunedì al venerdì. Intanto, partiamo con un paio di mostre fresche di inaugurazione che secondo noi vanno assolutamente visitate: la prima è quella dedicata al grande Che Guevara e intitolata Tu y todos al Museo.

Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana - Subsonica e Geolier, Giacobazzi e Vito, un musical dedicato al grande Rocky Balboa e poi tanti libri e laboratori. Qui c'è tutto il meglio della settimana ... (bolognatoday.it)

Bologna dal lunedì al venerdì: gli eventi da non perdere questa settimana - Lunedì 31 marzo apre a BolognaFiere la ... La verità è ribaltata. Bologna Game Farm Playground Dal 31 marzo al 2 aprile tre giorni dedicati al gaming nell’ambito di Bologna Game Farm, il progetto ... (bolognatoday.it)

