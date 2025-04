.com - Eccellenza / Fabriano Cerreto, ko indolore contro la Sangiustese 0-1

Leggi su .com

Nella partita fra due squadre senza nulla da chiedere, tanti cambi e poche emozioni: decide Formentini a fine primo tempo, 6 aprile 2025 – Lavince all’Aghetoni di misura nella sfida fra due squadre senza più obiettivi di classifica.L’ultima partita casalinga della stagione deltermina con un ko maturato per la rete al 39’ di Formentini, che approfitta di un errore difensivo dei locali. Poche emozioni e ritmi bassi in tutti i 90’, con i due allenatori che danno spazio a chi ha giocato meno: ne viene fuori una partita con occasioni col contagocce e portieri quasi mai seriamente impegnati. Gli ospiti fanno di più nel primo tempo, a sinistra Crescenzi e Marini creano situazioni interessanti, mentre i locali agiscono in ripartenza, dove trovano con Nacciarriti una chance però non concretizzata con un tiro a lato.