David alla Juve spuntano i documenti | tutte le cifre

Juventus deve assolutamente centrare la qualificazione in Champions League. Se l'obiettivo venisse fallito, sarebbe un vero e proprio disastro sportivo ed economico, con risvolti negativi sia fronte mercato che per il futuro di Cristiano Giuntoli. Tradotto: dopo Motta, John Elkann potrebbe cacciare anche lui.Qualora il traguardo del quarto posto venisse raggiunto, ecco che la posizione di Giuntoli riprenderebbe probabilmente forza, con il club che tornerebbe a guardare con ottimismo al futuro. Il Football Director avrebbe di conseguenza maggiore libertà di spesa nel prossimo calciomercato estivo. Dove i bianconeri saranno chiamati a compiere almeno tre-quattro operazioni importanti per alzare il livello complessivo della rosa. Leggi su Sportface.it L'attaccante canadese in scadenza col Lille è un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli. Sulle sue tracce c'è anche l'Inter

