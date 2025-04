Bergamonews.it - Gasperini spiega il cambio sbagliato: “Colpa dei soprannomi, doveva uscire Ede ed è sucito Ade…”

Bergamo. Terza sconfitta filata, terza gara senza prendere gol, ennesimo passo falso in casa. L’Atalanta perde anche contro la Lazio, uno 0-1 frutto di una serata non del tutto convincente, soprattutto negli ultmi venti metri, in cui la Dea è spesso mancata. Quello del gol d’altronde è un problema serio, come evidenzia lo stesso Gian Pieroin conferenza stampa.Tra le altre cose, il tecnicoanche cosa è successo al momento della sostituzione di Lookman, che non, tanto da provocare la furia in panchina dello stesso allenatore.Atalanta-Lazio 0-1, le parole diZero gol in tre partite – “Mi dispiace perché se non segni poi come è successo nelle ultime due gare attacchi con un a squadra forte che si sa difendere e credo abbiano fatto una prestazione di livello per certi aspetti, ma se ti manca il gol non valorizzi niente, poi capita un patatrac come è successo nella loro prima azione e poi nasce questo risultato che fa male soprattutto per come hanno fatto la gara i giocatori.