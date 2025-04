Delusione Lautaro | il cambio non è un caso ma il confronto con l'anno scorso sì Solo lui può far ripartire l'Inter

Inter che si è fermata a Parma ha aperto enormi pagine di dibattito sulla gestione della partita, del doppio vantaggio e soprattutto dei. Leggi su Calciomercato.com L`che si è fermata a Parma ha aperto enormi pagine di dibattito sulla gestione della partita, del doppio vantaggio e soprattutto dei.

Delusione Lautaro: il cambio non è un caso, ma il confronto con l'anno scorso sì. Solo lui può far ripartire l'Inter. Delusione Lautaro ma nessun caso. Cambio concordato ma il capitano “annusava”…. Inter, Farris: “Restiamo padroni del destino. Cambio Lautaro? Non aveva 90 minuti”. Inter, di chi è la colpa? "Lautaro mi ha fatto pena. Inzaghi mette i giocatori in un angolo". Inzaghi dopo Juventus-Inter: "Basta proclami, ora cambiare marcia negli scontri diretti". La delusione di Inzaghi: "Non basta, dobbiamo fare meglio specie negli scontri diretti. E niente proclami". Ne parlano su altre fonti

Cosa ha sussurrato Lautaro al momento del cambio? Un dettaglio lascia tutti perplessi - Un gesto silenzioso, uno sguardo fisso verso la panchina e parole appena udibili: la ricostruzione degli attimi relativi al cambio di Lautaro a Parma. La sfida del Tardini tra Parma e Inter ha lasciat ... (msn.com)

Polemica Lautaro dopo il cambio, svelata tutta la verità: arrivano rassicurazioni - Il ritorno in campo di Lautaro Martinez non è stato dei migliori. Alcune immagini non hanno fatto piacere ai tifosi Inter. (spaziointer.it)

Gazzetta – Lautaro non gradisce il cambio concordato e reagisce così: la ricostruzione - Lautaro Martinez non ha preso bene il cambio del Tardini: la ricostruzione della Gazzetta su quanto accaduto in Parma-Inter ... (fcinter1908.it)