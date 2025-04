Avellino corsaro a Catania la gioia di Nargi | Un verde più intenso che mai illumina questa notte di primavera

Catania allo stadio Angelo Massimino e riporta l’Avellino in vetta alla classifica del campionato. La squadra di Raffaele Biancolino risponde alla vittoria dell’Audace Cerignola e torna capolista, rimontando in trasferta la compagine allenata da. Avellinotoday.it - Avellino corsaro a Catania, la gioia di Nargi: "Un verde più intenso che mai illumina questa notte di primavera" Leggi su Avellinotoday.it Una doppietta di un super Patierno ribalta ilallo stadio Angelo Massimino e riporta l’in vetta alla classifica del campionato. La squadra di Raffaele Biancolino risponde alla vittoria dell’Audace Cerignola e torna capolista, rimontando in trasferta la compagine allenata da.

