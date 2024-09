Una nuova vita per l’ex casellino ferroviario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) I mirandolesi più anziani lo ricorderanno. Ora il vecchiodella linea Sefta che un secolo fa doveva collegare per 26 chilometri Mirandola alla stazione di Rolo-Fabbrico torna a rivivere e riaccendersi. Grazie ad un recupero fortemente voluto dall’amministrazione, impiegando fondi del Pnrr, quella costruzione che si perde nella memoria si appresta ad ospitare l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT). I lavori sono stati completati recentemente e da venerdì scorso quel manufatto, a ridosso della chiesa Madonnina, lungo il viale della Circonvallazione, impiegato solamente come abitazione poiché la ferrovia concepita nel 1922 non fu mai costruita, terminate le opere di ristrutturazione, si mostra nel suo splendore grazie allailluminazione che ne esalta la proiezione storica.