Prove di disgelo tra Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca | stretta di mano e sorrisi alla firma dell’accordo di coesione – Video

(Di martedì 17 settembre 2024)ditraDe. La premier e il governatore della Campania hannoto a Palazzo Chigi l’accordo per laper la Regione, scambiandosi anche unadie alcuni. La cerimonia è durata pochi minuti. L’Accordo, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “consente di assegnareCampania un ammontare di risorse nazionali, tra Fondo di Sviluppo e(FSC) 2021-2027 e Fondo di rotazione, pari a 3.478 milioni di euro per investimenti strategici per cittadini e imprese del territorio”. L’accordo “porta a compimento il percorso di assegnazione delle risorse FSC 2021-2027 imputate programmaticamenteCampania e pari a 6,5 miliardi di euro”.