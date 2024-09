Inaugurato l’anfiteatro naturale di Chiusi della Verna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – È statoieri, nel cuore di, il nuovo anfiteatro, un luogo pensato per diventare un punto di riferimento per le attività culturali del territorio. Il progetto è finanziato con i fondi del PNRR per promuovere l’attrattività dei borghi storici. Oltre alle gradinate che si inseriscono perfettamente nel contestoe che si affacciano in uno spazio dedicato al palcoscenico, nell’area sarà realizzato uno stabile dedicato al punto di informazioni. “Prende così vita un’area del paese prima abbandonata e oggi riqualificata” ha commentato il sindaco Tellini, che ha aperto la cerimonia di inaugurazione insieme ai direttori artistici Samuele Buoncompagni di “Noi delle Scarpe diverse” e Chiara Renzi di “Rumor Bianco”, all’architetto che ha seguito il progetto Roberta Fabbrini, e al parroco di