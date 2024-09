Donald Trump e il tentativo di attentato | non è chiaro come ciò possa impattare sul voto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il 13 luglio, il fallitoa Butler in Pennsylvania – l’ex presidente lievemente ferito, una persona uccisa e una ferita, lo sparatore ammazzato dal Secret Service – aveva messo una pietra tombale sulle residue possibilità di Joe Biden di restare alla Casa Bianca., che aveva vinto il dibattito televisivo del 27 giugno e aveva poi beneficiato di una sentenza favorevole della Corte Suprema, era assurto ad un eroe invulnerabile: quel giorno, nessuno avrebbe scommesso un cent sul vecchio Biden. Che infatti otto giorni dopo, il 21 luglio, si ritirò dalla corsa. Non è invecel’episodio di domenicasu Usa 2024: se cambi l’inerzia della corsa o sposti voti sul candidato repubblicano. E non è neppureche cosa sia accaduto domenica, fuori dal perimetro del terreno di golf di sua proprietà su cui il magnate stava giocando.