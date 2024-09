Trasferta amara per il San Donato Gialloblù spuntati restano a secco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) GHIVIBORGO 2 SANTAVARNELLE 0 GHIVIBORGO: Bonifacio, Giannini, (47’st Bassano), Russo, (25’st Nardo), Conti, Barbera, Bura, Vari, Campani, Gori, (29’st Bifini), Nottoli, (28’st Falilò), Noccioli. All. Bellazzini. SANTAVARNELLE: Leoni, Croce, Ascoli, Falconi, (40’st Di Benedetto), Cecchi, (30’st Menia), Bruni, Pecchia, (27’st Dema), Vitali Borgarello, (1’st Gistri), Doratiotto, Sylla, Senesi, (20’st Manfredi). All. Bonuccelli. Arbitro: Barbetti di Arezzo. Marcatori: 36’ Gori, 43’ Nottoli. Note: ammoniti Giannini, Russo, Senesi, Cecchi. GHIVIZZANO – Il SanTavarnelle cercava il riscatto dopo il match con il Siena, invece arriva la seconda sconfitta, zero punti in classifica, come il Trestina e zero gol realizzati nei primi 180 minuti.