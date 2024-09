Purtroppo è morto anche lui Grave lutto nella musica quel nome scritto nella storia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024)nel mondo della, il famoso cantantea 70 anni. “È con il cuore pesante che annunciamo che il nostro amato padre non è più tra noi. Siamo scioccati, rattristati e con il cuore spezzato. Nostro padre era un uomo incredibile che si preoccupava di tutti e del loro benessere”, hanno dichiarato i suoi figli in una dichiarazione postata su Instagram domenica scorsa. A perdere la vita è Tito Jackson, uno dei fratelli che componevano l’amato gruppo pop dei Jackson 5. >> “Addio”.in, la cantante si è spentasua casa: premi e successi in tutto il mondo Tito era il terzo dei nove figli dei Jackson, che comprendono le superstar mondiali Michael e la sorella Janet, parte di una famiglia di musicisti le cui canzoni sono ancora oggi molto amate. I Jackson 5 comprendevano i fratelli Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael.