Turismo con ' Attractive Romania' alla scoperta di un tesoro culinario in Est Europa

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 set. (Adnkronos/Labitalia) - Un nuovo faro per fare luce su unnascosto ai più: la cucina rumena. Grazie ad '', il primo programma diculturale di questo paese dell'Est, i viaggiatori internazionali potranno vivere esperienze autentichenon solo di castelli, manieri, monasteri, fortezze e villaggi con architetture tradizionali, ma anche del cibo, fatto di ingredienti locali freschi e soprattutto un multiculturalismo unico in. Laè, infatti, uno dei paesi europei con le maggiori influenze culturali che si riflettono anche in ambito, offrendo un mosaico di varietà che la rendono una destinazione veramente 'appetibile' per i food lovers.