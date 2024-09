Hanno trovato il corpo è proprio lei Ricerche di ore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) Nella mattinata di oggi, l’elicottero dei Vigili del Fuoco ha individuato e recuperato ildi una donna in un canalone impervio nella zona di Ottone, in provincia di Piacenza. Leerano iniziate ieri per trovare una fungaiola di 69 anni, dispersa durante una passeggiata nei boschi. La donna, residente in Portogallo ma originaria di Zavattarello (Pavia), era uscita per cercare funghi quando se ne erano perse le tracce. La Procura ha prontamente autorizzato la rimozione della salma, e due squadre del Soccorso Alpino della stazione di Monte Alfeo sono intervenute per mettere in sicurezza la zona in attesa della constatazione ufficiale del decesso da parte del medico legale.