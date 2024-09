Sicilia la consulente del governatore Schifani? È imputata per corruzione E tra le parti civili c’è pure la presidenza della Regione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Èperin un processo in cui tra leci sono lana, l’assessorato alle Infrastrutture e ai Trasporti eil ministero delle Infrastrutture e trasporti. Una condizione che non ha impedito a Simona Vicari di ottenere una consulenza proprio dal presidente. IlRenatol’ha voluta con sè come esperta dei settori Energia e Trasporti. Gli stessi settori che ha amministrato da sottosegretaria dei governi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Ed è proprio quando ricopriva quell’incarico che Vicari, ex parlamentare del Pdl e del Nuovo centrodestra, è finita travolta dall’inchiesta palermitana “Mare Monstrum”: oggi risultaa Trapani, dove il procedimento è stato trasferito per competenza territoriale.