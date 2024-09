Le portacolori della Self in gara a Isernia Domattina a Guastalla la mezza maratona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Passata la sbornia olimpica e il caldo mese d’agosto, sono diversi i meeting e le altre gare d’atletica leggera che si susseguono in questo periodo, fermo restando che Yassin Bouih e Zaynab Dosso pensano già alla stagione invernale. Oggi e domani aè impegnata l’under 23 femminileMontanari e Gruzza nella finale B dei tricolori: da seguire le gemelle Cantergiani, la mezzofondista Elena Fontanesi (foto) e la pesista Vivian Osagie, ma anche altre possono far bene. Per il podismo, oggi alle 17 a Correggio c’è una non competitiva di km 3 e 7, più unadi velocità di 50 metri per i più piccoli.dalle 9 a, competitiva di km 21, più km 5 e 10.