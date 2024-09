Ha difeso l' Italia Il governo con Musk si schiera con Matteo Salvini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Sfondo buio, nero. Luce soffusa, dal basso.appare in giacca nera e camicia bianca, senza cravatta, per rispondere ai magistrati di Palermo che chiedono per lui sei anni di reclusione per la vicenda Open Arms. Parla scandendo piano le parole,, ripreso a mezzo busto o con primi piani strettissimi. Non gesticola, le mani nemmeno si vedono. D'altra parte, il messaggio è contenuto nelle parole è netto, e asciutto. "Mi dichiaro colpevole di averl'e glini", dice a chiosa del video in cui ripercorre quanto accaduto nel 2019 con la nave Ong. Non c'è, nel video, l'attacco a chi lo accusa. C'è, invece, nella commento che lascia in calce al video: "E' follia". Una difesa che dà la linea a tutto il centrodestra. A cominciare dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.