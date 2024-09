Elezioni Serie B perchè il Pisa ha disertato? La spiegazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2024) Alledel nuovo presidente dellaB, concluse con un nulla di fatto dopo 5 votazioni, erano presenti 19 club su 20: c’erano tutte tranne il. Il presidente del, Giovanni Corrado, ha chiarito il motivo dell’assenza del club parlandone ai microfoni de “La Nazione”: “la nostra era un’assenza preannunciata e condivisa con tutte le associate. Abbiamo risposto alla convocazione comunicato alla Lega che non intendevamo partecipare ad una assemblea elettiva non necessaria e convocata prima di aver affrontato e risolto i gravi problemi strategici ed economici delle società. È stata una triste commedia. Abbiamo dato una pessima immagine. LaB era passata in secondo piano, l’unico scopo era essere, a qualsiasi costo, eletto. Una sconfitta di Balata? Ha perso la Lega. È la sconfitta di un modo di pensare antiquato“.