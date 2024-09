Venom | The Last Dance il nuovo trailer prepara l’incontro con Spider-Man

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024): The, ilcon-Man Il nuovissimodi: Theha non solo introdotto ulteriori elementi del film, ma anche gettato una serie di elementi che potrebbero condurre altra-Man ed Eddie Brock/. Gran parte delè, come si può notare, dedicato alla presunta fine della collaborazione trae Brock. Ma questa separazione significherebbe che Hardy potrebbe vedere il suo amico sacrificare tutto per salvare il mondo e tenerlo al sicuro dal divino Knull, desideroso di conquistare la terra. Se non sarà soddisfatto di questa fine, Brock potrebbe però trovare un altro modo per riunirsi adopo: The. È a questo punto che potrebbe rientrare in gioco il pezzo del simbionte rimasto nel MCU dagli eventi di-Man: No Way Home.