Tabellone Louis Vuitton Cup | Luna Rossa scopre l’avversaria in semifinale gli incroci verso New Zealand

(Di venerdì 13 settembre 2024) INEOS Britannia ha scelto la propria avversaria per le semifinali dellaCup, il torneo che designerà lo sfidante di Team Newnel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio britannico aveva il diritto di poter selezionare lo sfidante per questo turno a eliminazione diretta in virtù del primo posto conseguito nel round robin e ha optato per Alinghi: Ben Ainslie e compagni affronteranno la compagine svizzera, quarta classificata nella fase a gironi e sulla carta la rivale meno temibile. INEOS Britannia ha confermato quella che sembrava la scelta più scontata della vigilia, restando alla larga da(pur battuta negli ultimi due scontri diretti) e da American Magic (che appare in calo e che al momento è priva del timoniere Paul Goodison a causa di un infortunio).