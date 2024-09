Shock anafilattico carenza farmaci salvavita fino a settembre 2025 | è allarme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 132024 – Scarseggiano a livello nazionale gli auto-iniettori di adrenalina contro loper centinaia di migliaia di pazienti a rischio di gravi reazioni allergiche. In particolare, risulta carente il farmaco del brand Chenpen, il più utilizzato, iniettabile per via intramuscolare e in autonomia ai primi segni di, soprattutto nella formulazione 500 mcg. A lanciare l’la Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaaic) e l'Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri (Aaiito). Già lo scorso luglio l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) aveva segnalato la, destinata a prostrarsiall'inizio della prossima estate, e aveva rilasciato l'autorizzazione all'importazione dall'estero.