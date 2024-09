Morte di Sharon Del Debbio è furioso per Sangare | Come mai era libero?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il caso diVerzeni si è concluso con l'arresto e la confessione di Moussa. Ma sono molti gli interrogativi sorti sul fatto che quell'omicidio si poteva prevenire. Il tema è al centro del discorso di Paolo Del, conduttore di Dritto e rovescio, andato in scena nel corso della puntata del 12 settembre del talk show di Rete4: “si fa a lasciareunoMoussa? Questo non è che l'hanno denunciato degli estranei, l'hanno denunciato i familiari, la sorella e la madre. Perché ha compiuto delle violenze in casa. Anche violenze con coltelli in mano e roba anche pesante, molto pesante, tra l'altro raccontate dalla sorella e dalla madre. È un pluri-denunciato, quindi il fatto che sia denunciato da dei familiari non è che conta di più, però certamente vuol dire che in quella famiglia quel soggetto può commettere delle cose che non vanno bene.