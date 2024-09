L’allarme dei sindacati | Gli autobus di Start insicuri L’azienda non fornisce i dati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Il diritto alla prevenzione e sicurezza non è sussidiario ad un eventuale decesso", oltre alla possibilità che alcuni mezzi diRomagna, oggetto di verifiche di recente a Forlì, "possano in gran parte essere stati valutati difettosi". Questi i passaggi più significativi della lettere aperta siglata da Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fnl e Faisa Cisal inviata, tra gli altri, a prefetto e sindaco. Tutto parte dall’incontro che si è tenuto martedì a Rimini, dove è stato presentato il nuovo direttore generale diRomagna (è di pochi giorni fa la notizia di undelche ha perso una ruota). Quello, scrivono i, "è stato anche il primo momento in cuiRomagna ha presentato soluzioni a garanzia della sicurezza degligià sospesi dalla circolazione grazie all’intervento della Prefettura di Ravenna".