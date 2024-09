Genoa Vogliacco rinnova fino al 2027 | Il viaggio continua

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alessandrohato con ilal. L’annuncio del prolungamento di contratto è arrivato con un comunicato sul sito del club ligure: “Il– si legge – comunica di aver esteso l’accordo con Alessandroal. Il calciatore prosegue la sua avventura in maglia rossoblù, con cuiad oggi ha collezionato 54 presenze e realizzato una rete”. “Romanticismo, gioia, dolore, passione, fede, ambizione. Questi sono i sentimenti che ci uniscono. Il nostroinsieme. Orgoglioso di difendervi ancora! Io in campo, voi alle mie spalle, come abbiamo sempre fatto!”, ha scrittosul suo profilo Instagram. FOTO Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro(@alexal: “Il” SportFace.