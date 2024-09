Venom | The Last Dance il Trailer Finale in italiano rivela la presenza di un personaggio importantissimo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sony Pictures ha pubblicato ilindi: The, il terzo ed ultimo film appartenente alla saga cinematografica del colosso giapponese con protagonista Tom Hardy. In questo video è possibile quindi vedere ancora una volta il simpatico ed intraprendente Eddie Brock in compagnia dell’iconico e gigantesco simbionte, intenti ad affrontare tutta una serie di pericoli e temibili nemici. Una delle novità più importanti presenti in questo nuovopromozionale di: Theè ladel pianeta del simbionte, con il simpatico duo costretto a salvare la pelle da uno dei nemici più iconici dei fumetti di Spider-Man: ci stiamo riferendo al potente e terrificante Knull.