La star degli X-Men pensa che verranno recastati nel MCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 12 settembre 2024) Secondo una delledella serie di filmX-Men, molti di loro nonno di tornare per riprendere i loro iconici ruoli nell’universo cinematografico Marvel. Dopo che la Disney ha acquisito la 20th Century Fox, i fan della Marvel hanno iniziato a fantasticare sui giorni in cui i Vendicatori e gli X-Men sarebbero finalmente apparsi insieme sullo schermo. Abbiamo sentito la parola “mutante” citata in Ms. Marvel, e Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha presentato la prima apparizione nel MCU di un X-Man (Charles Xavier di Patrick Stewart) come parteIlluminati. E, naturalmente, non possiamo dimenticare il successo al botteghino di Deadpool e Wolverine. Sebbene presentasse la sorella gemella malvagia di Charles Xavier, Cassandra Nova, nessunoex attori di Xavier si è presentato come cameo.