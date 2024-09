Il contratto sessuale da far firmare alla partner | la nuova controversa pratica che si sta diffondendo tra i calciatori della Liga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Obblighi di attività sessuali in determinate fasce orarie, tipologie di contraccettivi da utilizzare e una sezione riguardante lo “stupro accidentale“. Questa, è solo una parte del contenuto compreso nel “” che sta facendo discutere, e non poco, in Spagna. L’accordo da stipulare prima di un incontro con ilè stato condiviso su X da Miguel Angel Galan, presidentescuola allenatori iberica (Cenafe). Mentre si aspettano novità relative al caso di violenzadi Rafa Mir, come riporta As, tra ispagnoli starebbe prendendo piede l’uso di questo “” per evitare di essere coinvolti in qualsiasi tipo di scandalo. Il suo contento però è alquanto controverso. Stando a quanto riferito da Galan, questa tipologia diè stata utilizzata da duee da un altro giocatore che milita in terza divisione.