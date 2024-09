A San Genesio la prima campanella suona nella scuola che era stata posta sotto sequestro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sane Uniti (Pavia), 12 settembre 2024 – È stato un primo giorno speciale quello che hanno vissuto i bambini di San. Sono tornati in classe come hanno fatto altri 18mila ragazzi pavesi, ma dopo nove mesi hanno potuto rimettere piedeloro. Nell’ambito dell’inchiesta Clean, infatti, era stato postol’edificio che ospita laria e la materna e i piccoli alunni costretti a trasferirsi a Pavia. “Oggi si è avverato l’auspicio che avevamo da novembre – ha detto il sindaco Enrico Tessera che hato la-, cioè far andare i bambinidel loro paese. Rassicura sapere che i tecnici incaricati dall’autorità giudiziaria abbiano ritenuto che l’edificio sia sicuro e a norma e che lo fosse anchedel, sgombrando il campo da tutte le polemiche strumentali di questi mesi”.